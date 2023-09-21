 خفر السواحل اليوناني: وصول نحو 300 مهاجر إلى جزر يونانية وقبرص - بوابة الشروق
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خفر السواحل اليوناني: وصول نحو 300 مهاجر إلى جزر يونانية وقبرص

أثينا (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:12 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:12 م

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الخميس، أن المئات من الأشخاص وصلوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين وجزيرة قبرص.

وقال خفر السواحل اليونانية، إن 175 شخصا عبروا من تركيا إلى الجزيرتين اليونانيتين حيث تجاوزت مراكز الاستقبال سعتها.

كما انتشل خفر السواحل 115 شخصا قبالة ساحل قبرص، بينما ذكرت الإذاعة القبرصية "ار أي كيه"، أنهم تحركوا من سوريا في 3 قوارب.

وأكدت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الخميس، أن 3268 شخصا كانوا يقيمون في مخيم ساموس حتى يوم الثلاثاء فيما يتسع المخيم لـ2040 .

وتفاقم الوضع أيضا في جزر ليسبوس وكيوس وكوس، مؤخرا بسبب الزيادة في أعداد الوافدين.

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