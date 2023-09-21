شكري يعرب لنظيره الباكستاني علي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية بين البلدين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، بنظيره الباكستاني جليل عباس جيلانى، وزير خارجية باكستان، على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بباكستان، مشيراً إلى تطلُع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية، وتقديرها للدور الهام الذي تضطلع به باكستان على المستويين الإقليمي والإسلامي.

وأوضح المُتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى استعرض الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن تفهم مصر للشواغل والتحديات التي تمر بها باكستان في الوقت الراهن، ومؤكداً في الوقت ذاته علي ترحيب مصر بالتعاون مع الجانب الباكستانى لنقل الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال الهام والحيوي.

من جانبه، أشاد الوزير الباكستانى بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الهامة، وعلى رأسها مجال تصدير تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعدين والتصنيع العسكري، مشيراً الى تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى تلك القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب الباكستاني، وبما يؤدي الي تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات على النحو المأمول وتحقيق المنفعة المشتركة للدولتين الشقيقتين. كما تناول وزير خارجية باكستان الوضع فى أفغانستان، معرباً عن تطلع بلاده إلى استقرار أفغانستان في أقرب وقت لأهمية ذلك لتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفى نهاية تصريحاته، أشار المتحدث باسم الخارجية الي أن الوزيرين اتفقا علي مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة، وبما يضمن متابعة مسار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها بوتيرة متسارعة، وكذا تنسيق الموقف فى المحافل الدولية المختلفة بشكل يحقق مصالح الدولتين.