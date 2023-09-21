قالت الفنانة نورهان، إنها لا تؤيد حديث الزوجين عن مشكلاتهما الشخصية على العلن، وذلك تعليقًا على الطريقة التي أعلنت فيها علياء بسيوني، طلاقها من الفنان أحمد سعد.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «شروق الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، اليوم الخميس، أنها لا تلوم الأشخاص الذين يتحدثون عن مشكلاتهم على مواقع التواصل؛ لأن الجو العام أصبح مختلفًا، ويجبر الشخص على القيام بأمور لا يقتنع بها تمامًا.

وأكملت: «زمان لما كانت تحصل مشكلة بين الزوجين، الناس كانت تقول متحكوش لأهلكم، لكن أنتم عرفتم مصر كلها والعالم كله.. مفيش مشكلة ممكن تتحل بالطريقة دي، ومفيش حد يعرف يتأقلم في حياته كده»، بحسب وصفها.

وشددت على أهمية تطبيق الحديث النبوي: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» في السراء والضراء، قائلة إن الحكماء والعلماء أوصوا بذلك.

واستطردت: «حتى الحاجات الإيجابية مش مفروض نعرف الناس كلها بيها، في شخص ممكن يشوف الجزء ده من حياتك ويستكتره عليك أو يحس إنك أكثر حظًا منه لإنه مش شايف باقي الجوانب من الحياة».