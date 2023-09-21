خبيرة مناخ دولية: قمة الطموح المناخي مهمة في ظل وتيرة كوارث يشهدها العالم

قالت الدكتورة شادن دياب الخبيرة الدولية في قطاع المناخ، إن قمة الطموح المناخي تأتي بعد وتيرة من الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم مؤخرًا، مثلما حدث في ليبيا والمغرب، وحرائق البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت خلال مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني في برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الأربعاء، أن هذه القمة هدفها الأساسي تنفيذ المخرجات التي تم اتخاذها في مؤتمرات المناخ السابقة مثل مؤتمر "كوب ٢٧" بشرم الشيخ.

وأضافت أن هناك طموحًا عالميًا بأنه سيكون هناك تكاتف دولي من أجل محاولة الحد من التغيرات المناخية القاسية التي باتت تؤثر على جميع دول العالم وليس دولة بعينها.

وتابعت أن الاحتباس الحراري ليس قضية جديدة، حيث عرف منذ ١٥٠ عامًا، وتحدث الكثير من الأبحاث العلمية عن المخاطر المستقبلية للانبعاثات الكربونية وأن الأرض لن تستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة المحتمل حدوثها".