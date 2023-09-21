الأردن يستقبل أكثر من 19 ألف سائح أجنبي منذ بداية العام

أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الخميس، أن المملكة استقبلت منذ بداية العام 149 طائرة عارضة، تحمل ما مجموعه 19.3 ألف سائح أجنبي.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن ذلك يأتي بالتزامن مع وصول طائرتي سياح عارضة ضمن كبرى الشركات الهنجارية والرومانية وهبوطهما في مطار الملك حسين الدولي في العقبة أمس الأربعاء.

وأضافت أن قدوم الطائرات سيدشن جسرا جوي سياحيا خلال الموسم الشتوي، لاستقطاب 6748 سائحا إلى الأردن.

وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في زيادة أعداد السياح للمملكة من خلال الطيران العارض خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن استقبال السياح في العقبة وانطلاقهم منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم الزخم السياحي للمواقع السياحية.

وبين أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيرا إلى التعاون المثمر مع سلطة العقبة الاقتصادية ومطار الملك حسين الدولي.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمّان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

وبين عربيات أن هذه الرحلات السياحية من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من أوروبا، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمان والعقبة وبقية المناطق السياحية في الأردن.