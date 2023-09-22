يوسف القعيد: مذكرات القادة مادة خام جيدة جدا لتدوين تاريخ الدول

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنّ مصر لم تشهد إنتاجًا أدبيًا عظيمًا يليق بالانتصار في حرب أكتوبر، مضيفًا: "أريد استثناء القادة، لأن قادة حرب أكتوبر كتبوا مذكرات جيدة نُشرت داخل وخارج مصر، وكنت أتمنى أن يكتب مواطنون عاديون شهاداتهم عن الحرب من السويس وسيناء".

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنّ قادة حرب أكتوبر دوّنوا شهاداتهم، مشددًا على أن هذا الأمر مسألة شديدة الأهمية.

وتابع الكاتب والأديب: "أقرأ عن دور النشر في الولايات المتحدة أنها ترسل لأي مسئول سابق صحفيين متخصصين في مرحلته وزمنه والفترة التي كان مسئولا فيها وتقدم كل الخدمات اللوجستية وتحجز أجنحة فنادق كاملة لتدوين مذكراتهم لأنها مادة خام لتاريخ البلد، وللأسف، ليس لدينا في مصر دور نشر يمكنها فعل ذلك، وأفضل أن يدون القادة والسياسيون مذكراتهم لأنها مادة خام جيدة جدا لتدوين تاريخ الدول".