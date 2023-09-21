تقديم خطة للحكومة في جنوب أفريقيا لتوسيع شبكة نقل الطاقة في أكتوبر

قال وزير الكهرباء الجنوب أفريقي كجوسنتشو راموكجوبا، إنه سيقدم خطة للحكومة في أكتوبر بشأن كيفية إصلاح وتوسيع شبكة نقل الطاقة في البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كشف راموكجوبا في منتدى في مقر البورصة في جوهانسبرج، عن تجاهل البنية التحتية الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء في البلاد، وإن الحكومة لا تمتلك ما يكفي من المال لإصلاحها وتوسيعها.

وأضاف أنه يسعى للحصول على أموال من القطاع الخاص للقيام بذلك.

وقال وزير الكهرباء، إن الفرصة المقبلة الخاصة بتقديم العروض لتوفير كهرباء إضافية للشبكة الوطنية من محطات الطاقة الجديدة سوف تتاح بحلول نهاية أكتوبر.

وفشلت الفرصة الأخير ةلهذا الغرض جزئيا؛ لأنه لم تكن هناك سعة كافية لخطوط الطاقة لكثير من المواقع المقترحة.

ويعاني الاقتصاد الجنوب أفريقي من انقطاعات منتظمة في الكهرباء بسبب عدم كفاية القدرة على توليد الكهرباء.