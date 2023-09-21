تردد اسم الفنانة ميرفت أمين خلال الساعات الماضية بكثرة بعد حديث الفنانة يسرا عنها على هامش المؤتمر الصحفي، الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان، والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وعللت يسرا خلال لقائها مع برنامج عرب وود سبب اعتذار ميرفت هو حالة الحزن التي تعيشها بسبب رحيل صديقاتها، وقالت يسرا: "ميرفت أمين، تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلمتها وهي رفضت وقالتلي أنا مش قادرة اتكرم لأني فقدت كتير من أصحابي، وأنا مقدرة جدًا إحساسها وعدم قبولها، ولكن كنت أتمنى تكريمها".

- آخر ظهور لميرفت أمين

ظهرت الفنانة ميرفت أمين، أثناء تشييع جثمان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، يوم 31 من شهر يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي لم تظهر في أي وسلية إعلامية.

ومنذ رحيل الفنانة رجاء الجداوي، في يوليو 2020، في أغسطس 2021، ولا تظهر ميرفت أمين إلا لحضور واجب العزاء في بعض الشخصيات العامة والفنانين، قل ظهورها الإعلامي بشكل ملحوظ.

- هل شاركت ميرفت أمين في أعمال بعد وفاة صديقاتها؟

بعد وفاة رجاء الجداوي شاركت ميرفت أمين في مسلسل "إلا أنا" حكاية حكايتي مع الزمان" عام 2021، بينما كان آخر أعمالها في السينما فيلم "أعز الولد" مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وشيرين، وإنعام سالوسة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن 5 أطفال يتم اختطافهم خلال توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين.

وشاركت ميرفت أيضاً، في موسم دراما رمضان 2023، في بطولة مسلسل "تغيير جو" مع النجمة منة شلبي، وإياد نصار، وشيرين، والذي تدور أحداثه في لبنان حول الفتاة شريفة التي تواجه وتمر بالعديد من الأزمات المختلفة، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات.