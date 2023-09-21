السعودية تحبط محاولة سوريين اثنين و4 سعوديين تهريب 8 ملايين قرص مخدر

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سوريين اثنين وأربعة سعوديين، بعد أن حاولوا تهريب 8 ملايين قرص مخدر داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية.

وقالت المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات، في بيان لها اليوم الخميس "إنه تم إحباط محاولة تهريب 7.920 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الهيئة إلى "الكشف عنها بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات في الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية".

ولفت البيان إلى القبض على مستقبلي الشحنة في منطقة الرياض، وهم وافدان من الجنسية السورية وأربعة مواطنين سعوديين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في العاشر من الشهر الماضي ضبط مليون و394 ألف حبة كبتاجون مخبأة في شحنة ماكينات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

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