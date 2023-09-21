التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لاتهامه بالتحريض

من المقرر التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني المسجون عمران خان، في اتهامات بالتحريض التي تحمل عقوبة الإعدام، بناء على مزاعم بتحريض أنصاره على مهاجمة مباني الدولة.

وقال رانا مدسر عمر، محامي خان، عبر الهاتف، من لاهور لوكالة بلومبرج للأنباء، إن الشرطة في إقليم البنجاب بوسط البلاد أضافت الاتهامات في شكوى جرى تسجيلها في وقت سابق بعد موافقة إحدى المحاكم. وأضاف عمر أن نجم الكريكت السابق سيستأنف الاتهامات في محكمة أعلى درجة.

ويواجه السياسي العديد من القضايا منذ أطيح به في تصويت برلماني بحجب الثقة أُجري العام الماضي.

وصدر حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق خان في قضية فساد في أغسطس الذي علقته محكمة إسلام أباد العليا حتى صدور حكم نهائي ولكنه محتجز في قضية أخرى لتسريب برقية دبلوماسية سرية عندما كان في السلطة.

وطرحت السلطات أكثر من 150 قضية ضد خان من القتل إلى الفساد والتحريض على العنف، ما أثر على فرصه في المشاركة في الانتخابات المقررة في وقت مبكر من العام المقبل.

وأضيفت اتهامات التحريض بعد أن اتهمت الشرطة أنصاره بخرق القانون، والاشتباك مع السلطات وإلحاق أضرار بالمباني الحكومية والعسكرية في التاسع من مايو بعدما اعتقل لفترة وجيزة في إحدى القضايا.