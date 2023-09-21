الزراعة تبحث التعاون مع جنوب إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي

التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع لوبابالو أوسكار محافظ كيب الشرقية بجنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة لعقد عدة لقاءات ثنائية والقيام بجولات وزيارات ميدانية،

ونقل "الصياد"، للوفد تحيات وزير الزراعة مرحبا بهم في القاهرة وأشار إلى التوجيهات السياسية نحو تعزيز العلاقات مع كافة الدول الأفريقية، كما عرض المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية الزراعية المصرية، حيث توسعت الدولة في الإنتاج الزراعي بشكل رأسي وأفقي وتحسين الأصناف النباتية؛ تحقيقا للاستغلال الأمثل من وحدة التربة والمياه، وما وصلت له مصر من ترتيب عالمي متقدم في مجال الاستزراع السمكي وكذا الإنتاج الداجني.

من جانبه، أعرب المحافظ عن انبهار الوفد بما شاهدوه من تقدم وتطوير عمراني كبير في مصر والمتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ورغبته في التعاون بين الدولة المصرية ومحافظة كيب الشرقية والتي تعتبر من أكبر ٣ مقاطعات في جنوب أفريقيا وهي مسقط رأس الزعيم نيلسون مانديلا والذي قام بزيارة لمصر لأول مرة في ١٩٦٢، كما أشاد بالمشروع الافريقي الهام وهو طريق القاهرة - كيب تاون والذي أكد انه بمثابة شريان حياة القارة السمراء.

وأضاف أن الوفد المرفق له يضم مسئولين عن مختلف القطاعات الزراعية والتنمية الريفية في محافظته، كما أكد أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على ما وصلت اليه مصر في مختلف المناحي التنموية.

كما أنه حريص على الاستفادة من خبرة مصر في الاستزراع السمكي، والتعاون على المستوي الأكاديمي، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون الزراعي من خلال تشكيل لجنة فنية زراعية متخصصة لمناقشة الموضوعات المختلفة المعلقة بالزراعة.

وتطلع إلى العمل على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والمضى قدما في توقيع مذكرات بين الجانبين والبدء في تفعيل تلك المذكرات في محافظة كيب الشرقية، هذا وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الجنوب أفريقي.