اليويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد في القائمة كلا من الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي برشلونة، النرويجي مارتين أوديجارد قائد أرسنال، والبرازيلي وينديرسون جالينو مهاجم بورتو.

وقاد بيلينجهام فريق الريال في تحقيق انتصارا هاما أمام يونيون برلين، بعد أن أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

كما نجح جواو فيليكس خلال مباراة برشلونة ورويال أنتويرب والتي جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي في تسجيل هدفين وصناعة هدف، وقاد فريقه لتحقيق انتصارا كبيرا على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة.

ودخل أوديجارد قائمة المرشحين عقب الأداء الذي قدمه مع الأرسنال أمام بي أس في إيندهوفن، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات وانتهت بفوز الجانارز برباعية نظيفة، حيث اختتم النرويجي أهداف الأرسنال في المباراة بتسجيل الهدف الرابع.

وقاد البرازيلي جالينو فريقه بورتو لتحقيق فوزا كبيرا على شاختار دونيتسك بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولكسبارك، فسجل البرازيلي هدفين في المباراة.

😮 Jude's late winner

🎯 João Félix with a brace

🐉 Galeno double

✨ Ødegaard running the show



Who impressed you most this week?#UCLPOTW || @PlayStationEU