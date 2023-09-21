 الاتحاد الأوروبي: البدء في إنتاج خرائط عبر قمر اصطناعي لدعم فرق الإنقاذ في ليبيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: البدء في إنتاج خرائط عبر قمر اصطناعي لدعم فرق الإنقاذ في ليبيا

طرابلس (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:08 ص

كشف الاتحاد الأوروبي عن البدء في إنتاج خرائط جغرافية محدثة عبر القمر الصناعي "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد لدعم فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدن شرق ليبيا لمساعدة منكوبي الفيضانات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان لها عبر موقعها الالكتروني إن القمر الصناعي "كوبرنيكوس" يقوم بإنتاج خرائط توفر معلومات جغرافية مكانية ضرورية لمساعدة فرق الإنقاذ على التنسيق ودعم الأشخاص الأكثر تضررا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأكدت البعثة أن هذه الجهود تأتي في اطار جهودها لدعم الاستجابة للفيضانات المأساوية التي ضربت ليبيا.

وستظهر الخرائط أماكن المباني والشوارع المدمرة والمتضررة والأماكن التي أصابها الفيضان مقارنة بالخرائط التي تم الحصول عليها قبل حدوث الكارثة.


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