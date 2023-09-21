أمل كلوني تطالب بمحاسبة المسئولين عن القتال في السودان

طالبت المحامية الحقوقية، أمل كلوني ومسئولون دوليون، اليوم الخميس، بإيلاء المزيد من الاهتمام للحرب في السودان، ومحاسبة المسئولين عن القتال الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

وقالت كلوني، في اجتماع بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هناك ناجون في جميع أنحاء العالم يرون تحركات قوية ومنسقة بشأن أوكرانيا، وهي ليست أقل استحقاقا في مكان آخر"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة تؤيد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي توجد اتهامات بارتكابها في إقليم دارفور السوداني، قد تخضع للتحقيق وأن مكتبه بدأ التحقيق في الأحداث الأخيرة.

وأضاف جرينفيلد أن "تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسئولين عن الجرائم السابقة. لذلك، يعتقد هؤلاء الأشخاص أن بإمكانهم القيام بذلك مرة أخرى. لقد فشلنا في تحقيق العدالة لشعب دارفور. ويجب أن يتغير هذا على الفور".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد صرح هذا الشهر بأن الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع السودانية والميليشيات المتحالفة معها أودت بحياة المئات في غرب دارفور.

وبدوره، تساءل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال الاجتماع قائلا: "إذا لم نكن غاضبين مما نراه هنا، فأين إنسانيتنا؟".

كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، قد صرح في اجتماع منفصل بشأن السودان، أمس الأربعاء، بأن خمسة آلاف شخص قتلوا وأصيب 12 ألفا، ويواجه أكثر من ستة ملايين نقصا حادا في الغذاء.

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