الكرملين: أذربيجان تعتذر عن وقوع قتلى في صفوف القوات الروسية

قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين تحدث هاتفيا مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، الذي اعتذر عن وقوع قتلى في صفوف قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن علييف تعهد بالتحقيق في الواقعة التي حدثت خلال عملية أذربيجان العسكرية في ناجورنو كاراباخ، كما عرض تقديم تعويضات لأسر الضحايا.

وأوضح الكرملين في بيان، أن بوتين وعلييف أكدا أهمية تطبيق وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، كما ناقشا اتخاذ مزيد من الخطوات للعمل على استقرار المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن بوتين أكد أهمية ضمان حقوق وأمن الأرمن في ناجورنو كاراباخ.

وكانت مصادر عسكرية في موسكو، قد أفادت بأن عدد من الجنود الروس المتمركزين في ناجورنو -كاراباخ قتلوا جراء إطلاق النار على سيارتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث وقع أمس الأربعاء بالقرب من قرية دجانياتاج.

ولم تذكر الوزارة عدد الجنود القتلى، وقالت إن الجنود كانوا عائدين من مركز مراقبة عندما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار من أسلحة صغيرة.