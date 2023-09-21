كشف الناقد طارق الشناوي، عن أسباب خلافه مع الفنان مصطفى قمر، والذي نشب مؤخرًا، وبعد عرض فيلم «أولاد حريم كريم»، بدور السينما، خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أن الانتقادات التي وجهها للفيلم ولبطله كانت خلال تصريحاته لأحد البرامج المعروفة بسرعة إيقاعها في عرض إجابات الضيف أو المصدر، مؤكدا أنه سئل عن عدة أفلام وليس الفيلم المذكور فقط، ولكن لم ينزعج أحد من انتقاداته أو يتوعده بالملاحقة.

ولفت إلى أن البيان الذي صدر عن نقابة الصحفيين، عن تضامنها معه باعتبار أحد أعضائها، وإدانته لتصريحات الفنان مصطفى قمر ضد «الشناوي»، جاء انطلاق وقوفها بجانب حرية التعبير عن الرأي، مؤكدا أن نقده للفيلم ولبطله لم يحمل أي إساءة أو سب وقذف.

وأوضح أن نص تصريحه كان: «هذا الفيلم واحد من أسوأ الأفلام اللي أنا شفتها، وقالت إن المطرب لما بيكون في مرحلة انحصار الأضواء عنه الفيلم لن ينقذه»، منوها بأن المطرب الذي ينجح يصنع له أفلام وليس العكس، وأن هذا الفيلم «أولاد حريم كريم» ليس الفيلم الأول له ولكن سبق أن قدم فيلم «فين قلبي» منذ 4 سنوات تقريبا، ولكنه فوجئ بكمية شتائم وسباب انهال عليه من قبل «قمر».

ورد على تصريحات الفنان مصطفى قمر، المتعلقة بأنه لم يحضر الفيلم، وأنه يحمل ضغينة له، وأن الجمهور سيرد على انتقاده، قائلا: «مش ممكن بعد كل الزمن ضده مستحيل أتكلم عن فيلم محضرتوش، ولم ألتق به على الإطلاق»، هذا إلى جانب أن هناك إحصائية عن إيرادات الفيلم نشرت بأحد المواقع، أظهرت أن نفس إيرادات الفيلم بجزئه الأول هي نفس الجزء الثاني، وبالتالي فالجمهور قال رأيه.

وأعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، كامل تضامنها مع الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، بعد التجاوزات التي جاءت بتصريحات الفنان مصطفى قمر، ضده مع تقديم كل الدعم النقابي له، والتضامن معه في أية إجراءات قانونية سيتخذها.