خطورة زواج القاصرات في ندوة بإعلام زفتى

عقد مركز إعلام زفتى التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية بقاعته الكبرى تحت عنوان "زواج القاصرات".

وأوضحت الدكتورة سلوى عطية الشامى استشارى طب الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى، المعنى العام لكلمة قاصر هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد، وأن مفهوم زواج القاصرات يعنى زواج الفتاة قبل سن 18 عاما. وأن أفضل سن للزواج من الناحية الطبية هو ما بعد العشرين وذلك للاكتمال العقلى والبدنى والنفسى للفتاة لتحمل أعباء الزواج والقدرة على الإنجاب الصحى وتربية الأطفال وتحمل مسئولية بناء الأسرة.

وأكدت الشامى، على ضرورة التغذية السليمة منذ الصغر للفتاة وخاصة في سن المراهقة والتنشئة على المشاركة المنزلية وتحمل المسئولية، مشيرة إلى مخاطر الزواج المبكر والحمل المبكر لصحة الفتاة حيث يؤدى الى مخاطر جسدية للفتاة حيث أن الأعضاء التناسلية للفتاة تكون غير مكتملة النضج، مما يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل أعباء الولادة، وتكون أكثر عرضة لأمراض السكري والضغط وولادة أطفال مشوهين خلقيًا، بالإضافة إلى تسمم الحمل وفقر الدم وصعوبة الولادة والإجهاض ومشاكل صحية عديدة.

وأشارت إلى حدوث مشكلات اجتماعية؛ نتيجة زواج القاصرات ومنها ضياع حقوق الفتاة القاصر وكثرة المشكلات الاجتماعية وزيادة الأزمات النفسية للفتاة و للأسرة والتسرب من التعليم وزيادة نسب الطلاق وعدم قدرة الفتاة على تحمل المسئولية وانهيار الاسرة مما يؤدى إلى انهيار وتفكك المجتمع وذلك لعدم امتلاك الطفلة للثقافة والخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال، لذلك ينتج جيلًا كاملًا غير واعٍ تمامًا وغير ناضج يستطيع مواجهة الحياة.