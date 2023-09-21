انقطاع الكهرباء في 5 مقاطعات أوكرانيا بسبب هجوم صاروخي روسي

أفادت الحكومة الأوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي عن 5 مقاطعات، بعد هجمات روسية صاروخية على منشآت للطاقة، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وحذرت الرئاسة الأوكرانية من أشهر صعبة مقبلة، بعد هجوم صاروخي روسي «هائل» خلال الليل، استهدف مدناً على امتداد مساحة البلاد، وأدى الى مقتل شخصين على الأقل في خيرسون.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدة مناطق بالبلاد وطال العاصمة كييف، بينما أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم الإستراتيجية.

وأعلنت الإدارة العسكرية في منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا، إصابة 7 أشخاص وانتشال 10 من تحت أنقاض مبنى مدمّر جراء الهجوم الروسي.

ونقلت «رويترز» عن شهود عيان أن دوي انفجارات سمع في كييف بعد إنذار بغارة جوية صباح اليوم، كما أرسلت السلطات فرق الإنقاذ إلى موقعين على الأقل في العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن شخصين نُقلا إلى المستشفى أحدهما طفل بعد سقوط حطام أحد الصواريخ، في حين تضررت مبان وشب حريق شرق العاصمة.

وأعلنت الإدارة العسكرية في لفيف غربي أوكرانيا وقوع إصابات بين المدنيين بعد هجوم روسي تعرضت له المدينة، بينما أعلنت الإدارة العسكرية لخاركيف (شرق) أن القوات الروسية استهدفت المدينة بعدة صواريخ.