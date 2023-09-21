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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الهزة وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 22 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وتتعرض إندونيسيا بانتظام للزلازل، بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

وشهد ساحل جزيرة سومطرة في عام 2004، أعنف الزلازل، حينما تحركت الأرض بقوة 9.1 درجة، متسببة في حدوث موجات مد عاتية تسونامي أودت بحياة 220 ألف شخص.