وزير النقل: لا زيادات بأسعار تذاكر السكك الحديد بالوقت الحالي

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تحصل على دعم من الوزارة لعدد من الفئات، المتمثلة في الطلبة، الموظفين أصحاب الاشتراكات 50%، الخطوط غير الاقتصادية المعروفة بخطوط الضواحي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن يتلقى دعم سنوي من الدولة والبالغ 6,5 مليار جنيه، للسكة الحديد، ذاكرا أنه عند تسلمه الحقيبة الوزارية للنقل، كان حجم ديون السكة الحديد لجهات ووزارات مختلفة 88 مليار جنيه.

وأكد أنه جار النظر لزيادة الدعم للسكة الحديد، لزيادة رواتب العاملين بالهيئة، في ضوء حزمة القرارات المتعلقة بالحماية لاجتماعية التي اتخذها الرئيس مؤخرا، قائلا إن قيمة رفع الرواتب للعاملين إلى 4.2 مليارات جنيه، بعد أن كان إجمالي رواتب العاملين 3.6 مليارات جنيه.

وشدد على أنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي، معقبا: «المفروض نزود التذكرة طبعا بس مش دلوقتي».

ولفت إلى أن قيمة الخردة التي تبيعها السكة الحديد خلال 3 سنوات، بلغت 900 مليون جنيه.