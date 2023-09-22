كلوب يكشف سبب البدء بصلاح احتياطيا بالدوري الأوروبي

كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب، عدم تواجد الدولي المصري محمد صلاح في تشكيل الفريق لمباراة لاسك لينز بالدوري الأوروبي المقامة الآن.

وشهد تشكيل ليفربول أمام لاسك لينز غياب محمد صلاح وجلوسه على مقاعد البدلاء، والدفع بـ دواك أساسيًا.

ويلتقي ليفربول ولاسك لينز، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته إلى «TNT Sports»: «قدرتنا على إجراء العديد من التغييرات ولا يزال لدينا هذا الفريق الجيد على أرض الملعب، علامة على جودة الفريق».

وأضاف: «كان بإمكان اللاعبين الذين لعبوا يوم السبت اللعب مرة أخرى، لكننا في وقت مبكر من الموسم وعلينا التأكد من أننا نستخدم الفريق الكامل لهذا الموسم، أردت فريقًا اليوم يريد إثبات نقطة ما، نريد حقًا أن نقدم كل ما لدينا في هذه المسابقة».

وعن دواك البالغ من العمر 17 عامًا، والذي بدأ أول مباراة له، أفاد كلوب: «أريد أن أرى أنه يستمتع بالمباراة، سنرى مدى قدرته على المساهمة، لكننا لدينا شعور إيجابي حقًا».