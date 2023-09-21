وزير النقل: افتتاح محطة قطارات الصعيد خلال شهر بتكلفة 4 مليارات جنيه

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن التشغيل التجريبي للمونوريل سيبدأ نوفمبر المقبل، ثم يبدأ التشغيل الفعلي في مارس وأبريل خلال 2024.

وحول عدم إنشاء محطة عند فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة، قال وزير النقل ممازحا الإعلامي أحمد موسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الأهلي نادينا كلنا، وأبارك لك على البداية الموفقة في الدوري، وإن شاء الله التوفيق لكل الأندية وعلى رأسها نادي الزمالك، من فترة قلت سيعود الزمالك، بدون الزمالك لا يوجد أهلي، وبدون أهلي لا يوجد زمالك»، مضيفا «المونوريل له مسار محدد لكن ممكن نعمل فرع ثاني عشان خاطر حضرتك والأهلاوية».

وبالنسبة لتطورات محطة قطارات الصعيد، قال وزير النقل «محطة بشتيل رائعة، وسيتم افتتحاها خلال شهر تقريبا، ومنذ اليوم الأول لتعييني كلفني الرئيس بالوصول إلى حل لمنطقة رمسيس وبدأنا دراسة إنشاء محطة جديدة، ومن المقرر توسيع كوبري أكتوبر في منطقة رمسيس»، مشيرا إلى أن عدد ركاب السكك الحديدية يتراوح ما بين 900 ألف ومليون راكب.

وذكر أن مساحة محطة قطارات الصعيد تصل إلى 57 فدانا، إضافة إلى دور أول وثاني يضم مول، وجراج متعدد الطوابق أمام المحطة، مشيرا إلى التخطيط لتوفير إسكان فندقي بجوار المحطة.

وأوضح أن تكلفة محطة قطارات الصعيد تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه، قائلا إن هذه التكلفة لم يتم الحصول عليها من ميزاينة الدولة، بل من عائد استثمار أرض تابعة للسكك الحديدية.