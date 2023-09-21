مشاورات غير رسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العملية السياسية في ليبيا

عقد ممثلون عن كل من الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة مشاورات غير رسمية بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه صباح اليوم الخميس بأن المشاورات ركزت على تعزيز التوافق السياسي اللازم لإنجاح الانتخابات الليبية.

وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الليبي عقب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق البلاد، وأشاروا إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشفافة، بحسب البيان.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف أمام المجتمعين على دعم واشنطن الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما شددت على الحاجة إلى التزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال الحث على استكمال مشروع قانون الانتخابات ودعم جهود باتيلي لعقد اجتماع مع "أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين بغرض تحفيز المسار الانتخابي من خلال اتفاق سياسي".