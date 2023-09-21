مدير الكلية البحرية السابق: مصر ضمن 10 دول على مستوى العالم لديها ميسترال

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ ميسترال عبارة عن مركز بحري وجوي للبحث والإنقاذ وتم نقلها أمام الساحل البحري الليبي، وهو أمر عظيم لاتقوم به إلا الدول العظمى، لافتا إلى وجود 10 دول على مستوى العالم لديها ميسترال.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي تسلم السلطة في 2014 وتنبأ بصراع بحري سيحدث مستقبلا، فالبحر أصبح ساحة للمنافسة والتحدي والجميع يتجه إليه، وهناك قوى إقليمية حاولت الوصول إلى تفوق نوعي وعددي على كل القوى الإقليمية بغرض فرض الإرادة والحصول على ماليس لها.

وأشار مدير الكلية البحرية السابق، إلى حصول مصر على ميسترال بسعر مخفض خاصة وأنها حصلت عليها في وقت مبكر على زيادة الطلب على الترسانات البحرية مؤخرا بين القوى الإقليمية، موضحا أن قرار الرئيس في 2014 بإعادة بناء القوات المسلحة جاء في وقت مناسب.