بولندا تعارض شغل ألمانيا لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، للإذاعة البولندية اليوم الخميس، إن بولندا تعارض حصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.



وأضاف بلاشتشاك، أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي "غريب نوعا ما" و"يمثل خيبة أمل كبيرة" من وجهة نظر بولندا.



وأوضح أنه يبدو أن كييف نسيت أن ألمانيا لم تهب في بادئ الأمر لمساعدة أوكرانيا، في بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.



وكان زيلينسكي قد تحدث مؤيدا لشغل ألمانيا لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء.



وأضاف بلاشتشاك أنه على ألمانيا تحمل مسئوليتها أولا في علاقتها مع بولندا عن الدمار الذي وقع خلال الحرب العالمية الثانية. وقال "مطلب تعويضات الحرب الذي تقدمنا به لألمانيا مازال قائما".



وكانت الحكومة البولندية بقيادة حزب القانون والعدالة الوطني قد طالبت في أكتوبر الماضي برلين بدفع 1.3 تريليون ين (1.38 تريليون دولار) كتعويضات عن الحرب العالمية الثانية.



ورفضت الحكومة الألمانية أية مطالب لدفع تعويضات عن الحرب.