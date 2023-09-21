يوسف القعيد: بعد النكسة اعتبرنا أن تحرير سيناء مسئولية هذا الجيل

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه حين التقى مع الروائي جمال الغيطاني، بالأديب محمود أمين العالم، عرض عليهما الالتحاق بجريدة الأخبار، والتحق الغيطاني بوظيفة محرر عسكري، بينما لم يتمكن القعيد من العمل وقتها لأنه مجند في الجيش.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه لاحظ بعد النكسة أن القوات المسلحة المصرية تستعد لحدث كبير ومهم، وأصبح اسم سيناء حاضرا بشكل رومانسي في الخيال المصري، وأن تحرير سيناء مسئولية هذا الجيل.

وتابع أنه بعد انتهاء مدة خدمته صدر قرار الاستبقاء للجميع دون استثناء، وهذا الاستبقاء له قواعد أخرى غير التجنيد، فالمستبقى من حقه المبيت بمنزله، والخروج في إجازات أكثر، وأن يصبح قياديا، وبدأ يشعر من الأخبار التي تصل إلى وحدته أن الأمل يظهر من جديد.