ألمانيا توقع على معاهدة أعالي البحار لحماية محيطات العالم

وقعت الحكومة الألمانية على معاهدة أعالي البحار التابعة للأمم المتحدة لحماية محيطات العالم.

ووقعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة البيئة شتيفي ليمكه، الوثيقة في نيويورك يوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتمدت الأمم المتحدة المعاهدة في يونيو بعد سنوات من المفاوضات، وهي تشكل الأساس لتعيين مناطق محمية كبيرة في أعالي البحار.

وقالت ليمكه إنه "يوم تاريخي لحماية البحار".

وذكرت بيربوك أن المعاهدة هي "بصيص أمل لمحيطات العالم والأشخاص في هذا العالم وكذلك الأمم المتحدة".

وتحدد المعاهدة أيضا إجراءات لتقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية والبعثات والأنشطة الأخرى على المحيطات.

وينطبق ذلك على جميع أجزاء البحر التي لا تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في البحر الإقليمي أو في المياه الداخلية لدولة ما، أو في المياه الجزرية لدولة أرخبيلية، وفقا للأمم المتحدة.

وينتمي ثلثا المحيطات إلى أعالي البحار، وبالتالي ظلت إلى حد كبير منطقة خارجة عن القانون حتى الآن. وقالت ليمكه: "هذا يتغير الآن".