 أبو الغيط ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون العربي الآذري - بوابة الشروق
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أبو الغيط ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون العربي الآذري

ليلى محمد
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:39 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:39 م

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط في نيويورك، أمس الأربعاء، وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (78) للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي بأن وزير خارجية أذربيجان استعرض أخر تطورات أزمة إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، حيث قدم شرحا للوضع العسكري هناك، وللمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام.

وبدوره، أعرب الأمين العام عن أسفه حيال استمرار التصعيد في هذه المنطقة، مشيرا إلى أهمية الحوار السياسي لتحقيق حل مستدام لهذه الأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات العربية الآذرية، خاصة في ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، حيث أعرب الوزير الأذري عن حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربي في المرحلة القادمة، على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.


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