مسئول كويتي: نوفر التدابير اللازمة للمحافظة على المواقع والمعالم الثقافية والحضارية

أكد مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي محمد بن رضا، حرص بلاده على حفظ التراث الثقافي وإدراجه ضمن سياستها وبرامجها التنفيذية "باعتباره إرثا إنسانيا ووسيلة تقارب ورافدا من روافد التنمية المستدامة".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن بن رضا قوله خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر"الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بمدينة فاس، إن من مظاهر هذا الاهتمام اتخاذ السلطات الإدارية المعنية في الكويت التدابير اللازمة للمحافظة على المواقع والمعالم الثقافية والحضارية وفق قانون الآثار الكويتي.

وذكر أن من أهم هذه التدابير "توثيق وتسييج المواقع الأثرية والحماية الوقائية له والعمل على تسجيل بعض المواقع الأثرية على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للفت الأنظار إلى أهميتها وزيادة الاعتناء بها".

كما أكد مساعي الكويت لمواءمة التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية المواقع الأثرية مع تطور المعايير الدولية المرتبطة بالحماية القانونية والانسجام مع الالتزامات الدولية نحو توفير مختلف أشكال الحماية والصيانة والتثمين لهذه المواقع الاثرية وجعلها في صلب التنمية المستدامة.

وتقام فعاليات الدورة الـ26 لمؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) تحت عنوان (التراث الثقافي في السياسات الوطنية للبلدان العربية) ويشارك فيها مسؤولون وخبراء معنيون في الدول الأعضاء بمنظمة "ألكسو"، وتختتم أعمالها غدا الجمعة.