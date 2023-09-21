أكاديمية البحث العلمي تدعو الهيئات الحكومية وغير الحكومية للتقدم في مبادرة إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمين بالبحث العلمي والتكنولوجيا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من شركات ومنظمات، والمؤسسات والمنظمات غير هادفة للربح إلى التقدم في مبادرة إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة، والتي أطلقتها الأكاديمية اعتباراً من اليوم في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026).

وتُقدم المقترحات من خلال الهيئات ولن تقبل مقترحات فردية أو شخصية، وسوف تتولى الهيئة أو الجهة المتقدمة بالمقترح إنشاء المعمل وتجهيزه وإدارته لصالح الأكاديمية، حيث تتوالى الأكاديمية توفير التمويل اللازم طبقا لخطة التمويل التي سيتم اعتمادها عند قبول المقترح.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي أن إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة والاستثمار في أبحاث العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي إحدى الآليات الرئيسية لمجابهة التحديات وتلبية الاحتياجات الوطنية والحفاظ على الأمن القومي، ويشير مصطلح المختبر الوطني بشكل عام إلى أي مختبر تديره الحكومة أو ترعاه، وتجري المختبرات الوطنية بحثاً وتطويراً يتناول المهام الأساسية في مجالات الطاقة والعلوم والأمن القومي والإشراف البيئي.