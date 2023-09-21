تأجيل الانتخابات التشريعية في باكستان حتى يناير 2024

أعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية في الأسبوع الأخير من يناير 2024، بدلاً من نوفمبر من العام الجاري، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر، أي في غضون 90 يوماً بعد انتهاء ولاية البرلمان في أغسطس الماضي، لكن مفوضية الانتخابات قالت في بيان، إنها بحاجة لمزيد من الوقت لإعادة رسم الدوائر الانتخابية عملاً بآخر إحصاء سكاني.

فيما تم تشكيل حكومة تصريف أعمال في أغسطس الماضي، برئاسة رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار، للإشراف على الانتخابات.

وستجري الانتخابات في خضم أزمة سياسية بدأت منذ إقالة رئيس الوزراء السابق عمران خان (70 عاماً) من منصبه في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.