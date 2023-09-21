الإصابة تجبر الدراج البلجيكي ناثان فان هويدونك على الاعتزال

أصبح يتعين على الدراج البلجيكي ناثان فان هويدونك، الذي ساهم في تتويج الدنماركي جوناس فينجارد بسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس) في يوليو الماضي للمرة الثانية، أن ينهي مسيرته الرياضية بسبب معاناته من اعتلال عضلة القلب.

وأعلن فريق جامبو فيزما، الذي ينتمي إليه فان هويدونك، مرض اللاعب، على إثر الفحوصات التي خضع بالمستشفى التي نقل إليه اللاعب بعدما تسبب في حادث سيارة الأسبوع الماضي.

ووصل فان هويدونك إلى المستشفى وهو في حالة إعياء شديد وعلى وشك الموت، فيما نجت زوجته الحامل من الحادث دون أن تصاب بأي أذى.

وأشار الفريق إلى أن فان هويدونك خرج من المستشفى مساء الأربعاء بعدما قام بتركيب جهاز داخلي لتنظيم ضربات القلب أول أمس الثلاثاء، لكنه لن يتمكن من العودة إلى رياضة الدراجات.

وقال فان هويدونك في بيان للفريق: "أدرك أنني كنت محظوظا بشكل لا يصدق، ربما سارت الأمور بشكل مختلف لو لم أحصل على مساعدة جيدة بهذه السرعة".

وأضاف الدراج البلجيكي: "أنا بخير الآن، ولكن لا يزال ينبغي علي التعامل مع حقيقة أن هذا يمثل نهاية مسيرتي الرياضية".

وشدد فان هويدونك: "أود أن أعرب عن امتناني للأشخاص الذين ساعدوني، والفريق الطبي في المستشفى وجميع المعجبين الذين بعثوا لي برسائل الدعم".

واختتم قائلا: "سأركز الآن على شفائي وأبوتي المقبلة. كل شيء يسير على ما يرام مع زوجتي أليسيا والعائلة. ونحن نتوقع الولادة بفارغ الصبر، وهذا يساعدني حقا الآن".