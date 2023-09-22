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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس، عن تعيين الإيطالي فينشنزو مونتيلا مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار بعدما أنهى الاتحاد تعاقده مع المدير الفني الألماني شتيفان كونتس على خلفية انتقاد لاعبيه عقب الهزيمة الودية من اليابان.

ودرب مونتيلا البالغ من العمر 49 عامًا فريق أضنة دميرسبور التركي لمدة عامين حتى يونيو هذا العام، وقضى فترات في تدريب ميلان وفيورنتينا في إيطاليا وإشبيلية الإسباني.

وذكر الاتحاد التركي أنّ مونتيلا سيوقع عقدًا لثلاث سنوات مع المنتخب الوطني خلال حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في إسطنبول في 27 سبتمبر.

وتستضيف تركيا منتخب كرواتيا في مباراتها المقبلة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في 12 أكتوبر.