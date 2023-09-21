ختام تدريب تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية بالأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات تدريب تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية.

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، الشيخ خليفة محمد إبراهيم، ضرورة الاستفادة من مثل تلك التدريبات، لتسهم في صقل مهاراتهم الرقمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة.

وأضاف أن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية سوف تطلق برنامجا تدريبيا لتدريب معلمي المعاهد النموذجية لغات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائية، وذلك من مستويات متعددة على مدار العام الدراسي؛ تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بالمعاهد النموذجية لغات.

التتبع