بدء مباحثات السلام بين أذربيجان وانفصاليي ناغورني قره باغ

وصل وفد الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، صباح اليوم الخميس، إلى مدينة يفلاخ الأذربيجانية؛ لإجراء مباحثات سلام مع باكو حول إعادة دمج هذا الإقليم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية «أذرتاغ»، غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، يلتقي الجانبان في مدينة يفلاخ الواقعة على مسافة أكثر من 200 كيلومتر غرب باكو، في يوم من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعت إليها فرنسا للبحث في أزمة الإقليم.

وأظهر لقطات أوردتها «أذرتاغ» قافلة من السيارات رباعية الدفع سوداء تصل إلى مكان المفاوضات، تلتها آلية رفعت العلم الروسي وحملت لوحات تسجيل للجيش الروسي.

Meeting with representatives of Karabakh Armenians kicks off in Yevlakh VIDEO https://t.co/5Y5SxzVEwJ pic.twitter.com/ejwD04m0WU