تأثر حركة النقل في اليونان بسبب إضراب النقابات العمالية احتجاجا على خطط تغيير قوانين العمل

تشهد اليونان إضرابات، اليوم الخميس، فيما تدعو النقابات العمالية للتظاهر احتجاجا على التغييرات المقررة لقوانين العمل في البلاد، وتضررت حركة العبارات ووسائل النقل المحلية من التوقف عن العمل.

وقالت النقابة العمالية البحرية، إن الإضراب أثر على حركة العبارات تحديدا وألغيت خطوط النقل من ميناء بيرايوس للجزر اليونانية، وتعمل الحركة الجوية بشكل طبيعي.

ومن المقرر تنظيم مسيرات نقابية في منتصف النهار.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "ايه ار تي"، أن هناك العديد من القيود الشديدة في وسائل النقل المحلية، حيث إن العاملين توقفوا عن العمل لعدة ساعات.

وشارك العاملون في الحكومة ومن بينهم المعلمون في الإضراب، بحسب ما قالته نقابتهم.

ويخطط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتخفيف قوانين العمل، لجعل ساعات العمل أكثر مرونة، ومن شأن هذا أن يسمح بما يطلق عليه "التوظيف عند الطلب" حيث يستطيع أرباب العمل التواصل مع العاملين قبل 24 ساعة على الأقل من بدء العمل والطلب من الموظفين المجيء للعمل.

وفي تغيير آخر، يمكن إلزام العاملين بالعمل أيام السبت والأحد وسوف يحصلون على زيادة 40% إضافية من أجرهم اليومي ليوم العمل السادس في الأسبوع.

وبالإضافة لذلك، يمكن السماح للعاملين بالعمل في وظيفة ثانية والعمل 5 ساعات في اليوم لدى جهة أخرى، بخلاف الثماني ساعات الاعتيادية التي قد يعملونها لجهة العمل الأولى.

وتقول النقابات، إنه في ظل الخطط الجديدة تهاجم اليونان أسبوع العمل المؤلف من 8 ساعات في اليوم و5 أيام في الأسبوع.