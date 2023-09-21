مصرع طفل سقط من أعلى سلم في سوهاج

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استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة على إثر سقوطه من أعلى السلم وإصطدامه بحائط الأسانسير.

تم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول طفل إلى المستشفى جثة هامدة على إثر تعرضه للسقوط من علو بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين بوصول الطفل م . أ . م 6 سنوات إلى المستشفى العام بطهطا جثة هامدة.

وتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، حيث أشارت المعلومات الأولية بسقوط الطفل من أعلى السلم واصطدم بالحائط الخاص بالأسانسير، مما نتج عنه إصابته التي أدت إلى وفاته.

تم اتخاذ ما يلزم قانونا حيال الواقعة، وتم تكليف الأجهزة المعنية لكشف ملابسات الواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة .