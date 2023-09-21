المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألفا بسبب الفيضانات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الخميس، نزوح ما يقدر 43 ألفا و59 فردا بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا.

وقالت المنظمة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن نقص إمدادات المياه يدفع العديد من النازحين من درنة إلى البلديات الشرقية والغربية.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا، وأنهار سدان في الجبال الواقعة أعلى مدينة درنة، لتجتاح المياه مناطق كبيرة بالمدينة التي كان يقطنها نحو 100 ألف شخص.

وفي الأيام الأخيرة ظهرت بيانات متضاربة من الدولة المنقسمة سياسيا بشأن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى التعرف على هوية نحو 4 آلاف جثمان، غير أن عمال الإنقاذ يخشون أنه سوف يتم انتشال آلاف أخرى من تحت الأنقاض في الطين.