العراق: مقتل 4 إرهابيين في قصف جوي استهدف أوكارا لداعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل 4 إرهابيين جراء قصف جوي استهدف أوكارا لتنظيم داعش في وادي زغيتون بمحافظة كركوك "250 كم شمالي بغداد".

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم، إن قوة توجهت إلى مكان ضربة جوية استهدفت أوكار العدو في قاطع عمليات كركوك وبالتحديد في وادي زغيتون.

وأضافت أن القوة عثرت في المكان المستهدف على 4 جثث لإرهابيين يجري التعرف عليهم، وتفجير 4 أحزمة ناسفة تحت السيطرة وتدمير معدات وتجهيزات مختلفة، والاستيلاء على أربع بنادق".

وأشارت إلى وضع اليد على مجموعة من الوثائق والمبرزات الجرمية المختلفة تعود إلى المجموعة الإرهابية المستهدفة، لافتة إلى أن القوات مصممة على النيل من هؤلاء الاوغاد وتعقب آثارهم وإلحاق الهزيمة النهائية بهم.