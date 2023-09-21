 سلوفاكيا وأوكرانيا تتفقان على نظام لتجارة الحبوب - بوابة الشروق
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سلوفاكيا وأوكرانيا تتفقان على نظام لتجارة الحبوب

د ب أ
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 5:02 م

اتفق وزير الزراعة السلوفاكي ونظيره الأوكراني، على إنشاء نظام لتجارة الحبوب، مما يسمح لهما برفع حظر فرضته سلوفاكيا على استيراد أربع سلع من أوكرانيا.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة في سلوفاكيا، وافقت أوكرانيا بموجب الاتفاق، على تعليق الشكوى التي قدمتها ضد سلوفاكيا لدى منظمة التجارة العالمية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

واتفق الوزيران، على إنشاء نظام لتجارة الحبوب يعتمد على إصدار التراخيص ومراقبتها.

وقالت وزارة الزراعة السلوفاكية، عبر البريد الإلكتروني، إن حظر استيراد أربع سلع من أوكرانيا سيظل قائما حتى يتم تطبيق هذا النظام واختباره بالكامل.

ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل بشأن كيفية عمل النظام.


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