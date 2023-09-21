 أوسوريو يُقلص خيارات الزمالك الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
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أوسوريو يُقلص خيارات الزمالك الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز

أمير نبيل
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:28 م

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" من قائمة الفريق لخوض لقاء بيراميدز المقرر له بعد قليل باستاد الدفاع الجوي.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"  - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني   ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا  ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي  ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر


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