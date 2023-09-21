أوسوريو يُقلص خيارات الزمالك الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" من قائمة الفريق لخوض لقاء بيراميدز المقرر له بعد قليل باستاد الدفاع الجوي.
و يضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي
خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر
خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر