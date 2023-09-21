الفنان محمد أبو داود رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما المخرج الدكتور أسامة رؤوف، أن الفنان محمد أبو داوود هو رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتي 5 أكتوبر المقبل، وسيقوم أبو داوود بإعلان قوام لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في السادسة مساء غدٍ بالمجلس الأعلى للثقافة.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم بجانب مصر، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمرالصحفي، بحضور بعض من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم، الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.