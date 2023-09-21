رويترز: محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية تتعرض لاختراق إلكتروني يعرقل عملها

أفادت وكالة «رويترز» بتعرض محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية، اليوم الخميس، لاختراق إلكتروني يعرقل عملها.

وأشارت إلى أن «الهجوم الإلكتروني يحجب مستندات خاصة بمحكمة جرائم الحرب في الجنائية الدولية عن الموظفين»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وأمس الأربعاء، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تعرضها لهجوم إلكتروني، وذلك بعد أن اكتشفت الأسبوع الماضي أن أنظمتها قد تم اختراقها.

وقالت المحكمة: «في نهاية الأسبوع الماضي، اكتشفت خدمات المحكمة الجنائية الدولية نشاطًا شاذًا يؤثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها».

وأضافت المحكمة، في منشور لها على منصة إكس: «لقد تم اعتماد تدابير فورية للرد على حادث الأمن السيبراني هذا والتخفيف من تأثيره».

وأشارت إلى أنها تحقق حاليًا في الحادث بمساعدة السلطات الهولندية، حيث إن هولندا هي الدولة المضيفة للمحكمة، معربة عن امتنانها للدولة المضيفة على تعاونها الممتاز والاستجابة الفورية والدعم المقدم فيما يتعلق بهذا الحادث.

كما حددت المحكمة خططًا لتكثيف الجهود لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني، ومن ذلك: تسريع اعتماد التقنية السحابية.

وكشفت المحكمة فقط أنها «تواصل تحليل تأثير هذا الحادث وتخفيفه»، مع التركيز في «ضمان استمرار العمل الأساسي للمحكمة».

يشار إلى أن المحكمة هي محكمة دولية تأسست عام 2002، وتحقق وتحكم في أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي، ومن ذلك: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.