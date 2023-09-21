مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة.

وأقر مجلس الشيوخ تعيين براون بعد المصادقة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 صوتا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مايو الماضي تعيين براون رئيساً لهيئة الأركان، منوّهاً بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها ومزاياه الشخصية ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية.

لكنّ هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل احتجاجاً على سياسة البنتاغون المتعلّقة بإجهاض العسكريات.