انتقادات لوزيرة الداخلية الألمانية بسبب إقالة رئيس وكالة الأمن الإلكتروني

انتقد نواب المعارضة الألمان وزيرة الداخلية نانسي فيزر بسبب قرارها العام الماضي بإقالة رئيس وكالة الأمن الإلكتروني الألمانية.

ودافعت فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتخوض حاليا حملة لتصبح رئيسة وزراء ولاية هيسن بغرب ألماني، خلال جلسة استماع للجنة برلمانية في برلين اليوم الأربعاء، عن إقالة ارني شونبوم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في هيسن في 8 أكتوبر. ويسعى حزب فيزر الاشتراكى الديمقراطي إلى الفوز على رئيس وزراء الولاية الحالي بوريس راين الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، تيار يمين الوسط.

وكانت فيزر قد أقالت شونبوم في أكتوبر 2022 بعد فترة قصيرة من تعرضه للسخرية من الفنان الكوميدي الألماني يان بومرمان في مقطع انتقادي للغاية في برنامجه التلفزيوني الذي يحظى بمشاهدة واسعة النطاق.

وقالت الوزيرة اليوم الأربعاء إن هدفها الرئيس في ذلك الوقت كان "تجنب الضرر من وكالة الأمن الإلكتروني". وقد واجهت اتهامات متكررة بإقالة شونبوم بدون وجود سبب كاف.

وأَضافت فيزر للنواب أنه كانت هناك خلافات مهنية خطيرة مع شونبوم حتى قبل إذاعة البرنامج. وقالت إنها رأت أنه من المهم تعيين قائد جديد يتمتع بسمعة طيبة في الوكالة في ضوء التهديدات الأمنية الإلكترونية المتصاعدة في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.