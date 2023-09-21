زيادة معدلات إقبال السائحين على زيارة الأقصر مع تحسن الأحوال الجوية

قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، إن المحافظة بدأت تشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين القادمين من شتى أنحاء العالم، بالتزامن مع قرب بدء الموسم السياحي الشتوي، الذي يصاحبه تحسن كبير في الأحوال الجوية.

وأضاف عجمي، لـ"الشروق"، أنه لأول مرة تشهد معدلات السياحة الأوروبية بصفة خاصة زيادة في الإقبال على المعابد والمتاحف والبالون الطائر للأقصر، خاصة السائحين القادمين من دول إيطاليا والتشيك وصربيا وأمريكا وفرنسا والصين.

وأشار عجمي، إلى أن ازدياد معدلات الإقبال السياحي يعود إلى عدة أسباب من ضمنها اهتمام الدولة بالأقصر بشكل خاص، وما يحدث فيها من أعمال تطوير سواء في النقل أو الخدمات بجانب إعادة إحياء طريق الكباش.

واستطرد أن البنية الأساسية التي تُنشئها الدولة حاليا في الأقصر مع زيادة أعداد الغرف الفندقية ساهمت في زيادة فرص زيادة الإقبال السياحي، وأيضا الاستثمار في هذا المجال الذي يشكل جزءا كبيرا من الدخل القومي للبلاد.

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة والسفر في الأقصر، زيادة نسب الإقبال خلال الموسم الحالي خاصة مع بداية شهر أكتوبر بشكل أكبر يشابه ما كان عليه قطاع السياحة في أيام ازدهاره.