محافظ بورسعيد يبحث استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في شهر فبراير للعام القادم 2024.

واستعرض محافظ بورسعيد الترتيبات والتنسيقات التي تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، مشيدًا بجهود القائمين على المسابقة، والتي نجحت محافظة بورسعيد في إقامتها على مدار الست سنوات السابقة، وحققت نجاحا غير مسبوق على المستوى المحلي والدولي.

وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة عددا من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى بما يتماشى مع المستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

وأكد أن أهمية المسابقة تأتي من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس التقدم الحضاري والثقافي للدولة المصرية، وقدرتها على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية.

وشدد على جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، موجهًا ببدء تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة، ويتم تدريب من لم يحالفهم الحظ خلال مسابقات الأعوام الماضية.

وأكد أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها في جميع وسائل الإعلام، مشددًا على ضرورة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي.