 مدير الكلية البحرية السابق: الرئيس السيسي طور قدرات القوات المسلحة منذ 2014 بشكل غير مسبوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير الكلية البحرية السابق: الرئيس السيسي طور قدرات القوات المسلحة منذ 2014 بشكل غير مسبوق


نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:01 ص

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ الخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 في إعادة بناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها، بدأت تتبعها قوات الدول الأخرى حاليا، ومنها تركيا التى تستكمل بناء وحداتها وألمانيا وإسرائيل واليونان.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حاليا على مختلف القطاعات الهندسية والإنشائية ومع ذلك تراعي حجم التطور على مستوى القوى الإقليمية، ذاكرا أن التسليح والتطوير العسكري مهم لحماية المقدرات الوطنية.

وأوضح مدير الكلية البحرية السابق، أن الصعيد الدبلوماسي والسياسي له قدرات تعتمد على القدرة العسكرية، ذاكرا أن صفقة ميسترال جاءت في وقت مناسب وأنعم الله بها على مصر.

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