وزير النقل: ارتفاع الإيراد اليومي للسكك الحديدية إلى 15 مليون جنيه

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن الدخل اليومي الذي تُدره السكك الحديدية في مصر، والذي يصل إلى 15 مليون جنيه، مؤكدًا أنه كان يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه.

وأبدى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، رضاه التام عن انتظام حركة السكك الحديدية، هذا إلى جانب انتظام قطارات القاهرة الإسكندرية بعد انتهاء نظام الإشارات الخاص بها بنسبة 100%، معقبًا: «مصر اتنقلت في مكان تاني ولسه، بلدنا تستاهل جديد وإن شاء الله هنعمل جديد».

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالسياحة، فهناك حالة إقبال كبيرة على قطارات النوم، في ظل توفر قطارات جديدة بسعة تصل إلى حوالي 94 راكبا، وتضمن كبائن فاخرة تضم سريرا واحدا وحماما، وكبائن فاخرة سريرين بحمام، وأخرى 4 سرير بحمام.

وذكر أن القطار السريع سيستغرق من القاهرة حتى أسوان 4 ساعات ونصف، الأمر الذي يغني عن ركوب الطائرة، موضحًا أن الرئيس صدق على شراء 6 قطارات نوم جديدة، خاصة أن عربيات النوم المتواجدة حاليا منذ عام 1980 و1982 وأجريت لها أكثر من عمرة.

وأفاد بأن نسبة حجز عربات النوم تصل إلى 100%، مشيرا إلى إجراء العقد الفني لعربات النوم بقرض حكومي ميسر مع إسبانيا بقيمة 200 مليون يورو، تسدد على 24 سنة بعد 6 سنوات فترة سماح، بفائدة 1%.