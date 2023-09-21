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5 وديات لفريق المنيا في معسكر قاهري الأسبوع المقبل

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 11:13 م

أعلن نبيل محمود رامبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، دخول الفريق في معسكر بالقاهرة لمدة أسبوع، لخوض عدة مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح رامبو، أن الفريق سيغادر صباح يوم السبت القادم، ويبدأ أولى مبارياته بمواجهة الإعلاميين عصر يوم السبت، وفي اليوم التالي يلتقي فريق مصر للتأمين، ويوم الإثنين يواجه فريق النصر القاهري.

كما يواجه الفريق المنياوي يوم الثلاثاء نظيره السكة الحديد، ويحصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء، قبل مواجهة فريق انبى يوم الخميس في نهاية المعسكر.

وكان فريق المنيا لعب 5 مباريات ودية على ملعبه خلال الأسبوعين الأخيرين أمام فرق ناصر ملوي ومركز شباب مغاغة، وبترول أسيوط، والقوصية، وبني سويف، وحقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

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